Offiziell! First Vienna FC hat einen neuen Sportdirektor

Dieter Elsneg ist neuer Sportdirektor des First Vienna FC 1894!

Das verkünden die Döblinger am Samstag offiziell. Der 36-jährige Steirer habe "sich nach zahlreichen Gesprächen mit vielen nationalen und internationalen Kandidaten" durchgesetzt.

Der ehemalige Bundesliga-Angreifer war zuletzt als Sportdirektor des GAK tätig. Im September 2025 trat er von seinem Amt zurück, seither war er ohne Verein.

Elsneg: "Richtiger Moment gekommen"

Präsident Kurt Svoboda freut sich über die Zusammenarbeit: "Es freut mich sehr, dass wir Dieter Elsneg für die Vienna gewinnen konnten. Er kennt den österreichischen Fußball und insbesondere die Anforderungen der 2. Liga ausgezeichnet und identifiziert sich voll mit unserer sportlichen Ausrichtung sowie den Anforderungen der Vienna. Ich bin überzeugt, dass er die Rolle des Sportdirektors optimal ausfüllen wird (...)."

Auch Elsneg blickt seiner neuen Aufgabe mit Tatendrang entgegen: "Nach meiner intensiven und sehr schönen Zeit beim GAK habe ich mich bewusst für eine kurze Auszeit entschieden. Nun ist der richtige Moment gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die Vienna ist ein außergewöhnlicher Verein mit großer Tradition, viel Flair und klaren Zielen. Die Gespräche waren von Beginn an sehr positiv. Ich sehe hier großes Potenzial, etwas zu bewegen, meine Erfahrungen einzubringen und gemeinsam mit den Verantwortlichen den Klub sportlich weiterzuentwickeln und nachhaltig erfolgreich zu machen."

Nach 16 Spieltagen liegt der älteste Fußballverein Österreichs auf Rang acht der ADMIRAL 2. Liga. Am Freitag gelang der Mannschaft von Cheftrainer Johann Kleer ein Überraschungserfolg gegen Leader SKN St. Pölten.