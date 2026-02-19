Glasner muss in der Conference League um den Aufstieg zittern

Crystal Palace kommt im Sechzehntelfinal-Hinspiel der UEFA Conference League bei Zrinjski Mostar nicht über ein 1:1 hinaus.

Glasners Truppe kontrolliert das Geschehen mit deutlich mehr Ballbesitz. Bereits in der ersten Spielminute gibt Ismaila Sarr einen Warnschuss auf das Tor der Gastgeber ab. Die Bosnier konzentrieren sich primär auf die Defensive.

Kurz vor dem Pausenpfiff trifft Crystal Palace zur Führung: Nach Vorlage von Jorgen Strand Larsen trifft Sarr (44.) zur verdienten Führung, mit der es auch in die Kabinen geht.

Mostar schlägt zurück

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich Zrinjski Mostar jedoch effizient. In der 55. Minute nutzt Karlo Abramovic eine Kontersituation nach einem Fehlpass von Wharton und trifft zum vielumjubelten 1:1.

Die Londoner haben insgesamt mehr Spielanteile, scheitern aber über weite Strecken an defensiv gut organisierte Bosnier.

Am Ende kann Palace nicht mehr gefährlich werden und es bleibt beim Remis.