Der FC Everton rüstet in der Offensive nach und verpflichtet Thierno Barry!

Wie der Klub am Mittwoch bekannt gibt, unterschreibt der 22-Jährige einen bis 2029 gültigen Vertrag. Barry kommt vom spanischen Erstligisten Villarreal.

Laut "transfermarkt.at" soll der Klub aus Liverpool 30 Millionen Euro Ablöse nach Spanien überwiesen haben, durch Bonuszahlungen sollen noch weitere fünf Millionen Euro in der Pipeline sein. Villarreal hat eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent inne.

In diesem Transferfenster reiht sich der Franzose als einer der teuersten Stürmer ein.

"Traum, in der Premier League zu spielen"

"Für mich ist es ein Traum, in der Premier League zu spielen. Ich denke, ich habe in meiner bisherigen Karriere bewiesen, dass ich mich anpassen kann", so Barry.

Über die Gespräche mit Chefcoach David Moyes sagt er: "Er hat mir gesagt, dass ich die Qualität habe, um in der Premier League zu spielen. Er will mit mir gute Arbeit leisten. Er will mir auf meinem Weg helfen, und ich habe seine Ehrlichkeit gespürt, deshalb habe ich mich auch entschieden, hierher zu kommen."

