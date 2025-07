Ex-Sturm-Leihspieler Yalcouye vor Wechsel in die Ligue 1

Wohin zieht es Malick Yalcouye?

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Sturm Graz ist nach seinem Leih-Ende offiziell wieder bei Brighton & Hove Albion. Doch dort wird der 19-Jährige aller Voraussicht nach nicht bleiben.

Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano hat der FC Toulouse die Gespräche mit dem Premier-League-Klub aufgenommen und prüft nun ein Leihgeschäft. Yalcouye soll großes Interesse an dem Wechsel haben.

In der vergangenen Saison hatte der Mittelfeldspieler mit vier Toren und zwei Vorlagen in 26 Spielen großen Anteil am Meistertitel vom SK Sturm Graz in der ADMIRAL Bundesliga. Nun könnte es ihn in die Ligue 1 ziehen.

