Mit dem deutschen Trainer Danny Röhl könnte ein Ex-Co-Trainer des FC Bayern München in der englischen Premier League anheuern.

Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet, soll der 35-Jährige als neuer Trainer des kriselnden Aufsteigers FC Southampton im Gespräch sein. Dort wurde Cheftrainer Russell Martin erst am vergangenen Wochenende entlassen (Mehr Infos).

Erste Gespräche mit Röhl soll es bereits gegeben haben, ein Angebot soll beim derzeitigen Klub des Deutschen aber noch nicht eingelangt sein.

Röhl ist aktuell Cheftrainer des englischen Zweitligisten und Traditionsklubs Sheffield Wednesday. Mit dem Klub aus South Yorkshire - Röhls erste Station als Cheftrainer überhaupt - befindet er sich überraschend auf dem neunten Tabellenplatz und damit inmitten des Rennens um die Aufstiegs-Playoffs.

Vor seiner Anstellung bei den "Owls" arbeitete der 35-Jährige als Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Bayern München sowie bei der deutschen Nationalmannschaft.

Davor war Röhl als Co-Trainer bereits bei Southampton tätig - damals unter niemand Geringerem als dem aktuellen Wolfsburg-Trainer Ralph Hasenhüttl. An der Seite des Österreichers, unter dem er in Leipzig einst ebenfalls als Videoanalyst und Assistenztrainer arbeitete, begleitete Röhl die "Saints" in 24 Spielen.

