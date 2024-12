Fix! Kalajdzic-Klub setzt Trainer vor die Tür

Die Wolverhampton Wanderers haben sich nach einer Niederlagenserie in der Premier League von Trainer Gary O'Neil getrennt.

Das teilte der Klub des verletzten ÖFB-Torjägers Sasa Kalajdzic am Sonntag mit. Tags zuvor waren die "Wolves" in einem direkten Duell im Abstiegskampf gegen Ipswich Town zuhause mit 1:2 unterlegen.

Nach der vierten Liga-Niederlage in Serie steckt Wolverhampton mit neun Punkten nach 16 Runden auf dem vorletzten Tabellenplatz fest.

Der 27-jährige Wiener Kalajdzic befindet sich nach seinem Kreuzbandriss im Februar weiter auf dem Weg zurück.

We have parted company with head coach Gary O’Neil and his backroom staff.



We thank them for all of their effort and hard work over the last 16 months.



🗞️⤵️