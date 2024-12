Pep Guardiola von Manchester City hat mit heftiger Selbstkritik auf den Rückschlag im Fußball-Derby gegen Manchester United (>>> Spielbericht) reagiert.

"Ich habe keine Verteidigung: Ich bin der Boss, ich bin der Manager und ich bin nicht gut genug", sagte der Trainer des kriselnden englischen Serienmeisters nach dem 1:2 mit zwei späten Gegentreffern. "Ich wusste, dass es eine harte Saison werden wird", sagte der Spanier. "Aber ich habe es nicht so hart erwartet, wie es aktuell ist."

Guardiola, der City zu sechs Meisterschaften und einem Gewinn der Champions League führte, erlebt aktuell die sportlich schlechteste Phase in seiner Karriere als Spitzentrainer.

Wettbewerbsübergreifend kassierte der Klub die achte Niederlage in den letzten elf Spielen, nur eine Partie wurde gewonnen. Die "Skyblues" haben durch die Pleite im prestigeträchtigen Stadtduell als Fünfter einen Abstand von neun Punkten auf Tabellenführer Liverpool, der noch dazu ein Spiel weniger ausgetragen hat.

"Finde keine Lösungen"

Längst hat der englische Meister der vergangenen vier Jahre seine Aura der Unbesiegbarkeit verloren. Die Mannschaft hat mit vielen Verletzungen zu kämpfen, vor allem Welt-Fußballer Rodri fehlt mit seiner schweren Knieverletzung.

"Ich muss Lösungen finden und ich finde keine Lösungen. So einfach ist das. Mir geht es nicht gut, das ist die Wahrheit", gestand Guardiola nach der Niederlage.

Ausreden suchte er diesmal keine für die Leistungen der vergangenen Wochen. Man habe Spiele hergeschenkt, in denen man hätte gewinnen müssen.

"Liegt das am Spielplan, an den Verletzungen? Nein!", sagte der 53-Jährige. Auch gegen United hätte man gewinnen müssen, aber man habe es wieder hergegeben. Seinem Team gelang in der zweiten Halbzeit kein einziger Torschuss. "Heute haben wir zum Schluss gespielt wie U-15-Kicker", meinte Verteidiger Ruben Dias.

"Kann das nicht akzeptieren"

"Ich werde unglaublich gut dafür bezahlt, mit diesen Situationen umzugehen, mit der Pressekonferenz umzugehen, all die Kritik anzunehmen. Aber ich will ehrlich sein, in ein oder zwei Saisonen, über ein Jahr oder eineinhalb haben wir nur acht Spiele verloren", sagte Guardiola.

"Wir waren Tabellenführer und das einzige ungeschlagene Team in Europa. Und nun haben wir in einem Monat und 10 Tagen acht Spiele verloren. Das ist ein großer Verein und der Verein kann das natürlich nicht akzeptieren."

Guardiola genießt weiter Rückhalt

Guardiola hatte erst kürzlich seinen Vertrag bis 2027 verlängert und deutlich gemacht, dass City sein letzter Klub sein soll. Dort hat Guardiola nach wie vor großen Rückhalt. Die Fans versuchten ihren angeschlagenen Trainer vor dem Derby mit einer großen Choreographie aufzumuntern. "Guardiola - mehr als ein Coach" stand da in großen Lettern.

Am Samstag steht das Auswärtsspiel beim Tabellen-Nachbarn Aston Villa an. Da soll und muss die Trendwende eingeläutet werden. "Ich bin hier, um es zu versuchen und werde es immer wieder versuchen", gab sich Guardiola kämpferisch.