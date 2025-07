Thomas Müller wurde während seiner 25 Jahre beim FC Bayern München zur Legende und Kultfigur. Mit einem Kult-Video – wie sollte es auch anders sein – teasert der 35-Jährige nun seinen nächsten Karriereschritt an.

Das macht er nicht alleine, sondern mit Bruder Simon und Vater Gerhard. Alle drei haben einen Cowboy-Hut auf und sitzen nachdenklich in Klappstühlen an der Isar – eine Hommage an die Folge "Der lange Weg nach Sacramento" aus der Kult-Serie "Münchner Geschichten" der 1970er Jahre.

Geht es nach Kalifornien?

"25 Jahre FCB. Schee war’s jeden Tag, auch wenn’s jetzt vorbei ist", sagt Thomas Müller. Die FCB-Legende weiters: "Heute ist Samstag, morgen Sonntag, übermorgen ist Montag, und dann ist auf einmal alles vorbei. Dann geht es über den großen Teich." Ein Zitat, in Anlehnung an das Original und eines, mit dem Müller wohl einen Wechsel in die USA ankündigt.

Erst kürzlich hatte er die MLS als "interessante Liga" bezeichnet >>>

Am Ende des Videos reitet der 35-Jährige auf einem Pferd sitzend in die Ferne. Sein genaues Ziel ist noch nicht offiziell bekannt. Laut der "BILD" unterschreibt Müller aber jedenfalls für die laufende Saison wie auch für 2026 in der MLS.

Verrät der Folgentitel der Serie aber möglicherweise bereits mehr? Sacramento ist die Hauptstadt des US-Bundesstaates Kalifornien. Dort ist der Los Angeles FC beheimatet, bei dem Klub spielten unter anderem Gareth Bale und Olivier Giroud. Hugo Lloris wechselte Ende 2023 zum LAFC.

Die Fußballer mit den meisten Spielen für einen Verein