Premier-League-Aufsteiger FC Southampton macht Schluss!

Das Schlusslicht von Englands Oberhaus trennt sich nach der 0:5-Pleite gegen Tottenham Hotspur von Cheftrainer Russell Martin. Das macht der Verein am Sonntagabend offiziell. Ein Nachfolger oder Ähnliches wurde nicht genannt.

Die Bilanz unter Martin lässt durchaus zu wünschen übrig. Aus 16 Liga-Partien holten die "Saints" gerade einmal einen Sieg und zwei Remis, alle anderen gingen verloren - das ist ein Punkteschnitt von 0,31.

Martin hatte den Klub im Sommer 2023 übernommen und über die Playoffs zurück in die Premier League geführt.

We can confirm that we have taken the difficult decision to part ways with our Men’s First Team Manager, Russell Martin.