Christian Fuchs übernimmt Cheftrainer-Posten auf der Insel!

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler wird damit zum ersten Mal Cheftrainer im Profifußball.

Christian Fuchs übernimmt Cheftrainer-Posten auf der Insel! Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
Das kommt nun wirklich überraschend!

Christian Fuchs wird zum ersten Mal Cheftrainer. Der 39-jährige Österreicher heuert beim englischen Viertligisten Newport County an. Laut Vereinsangaben unterschreibt der ehemalige Leicester-City-Kicker einen Langzeitvertrag.

In der League Two liegt der Klub mit nur elf Punkten aus 16 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz.

Seine ersten Schritte im Trainer-Geschäft machte Fuchs in den USA. Bei MLS-Klub Charlotte FC war er seit 2021 Co-Trainer. Zusätzlich führt er die Fußball-Akademie "Fox Soccer Academy".

Großes Ziel Premier League

Fuchs soll den Newport "einen Schritt nach vor bringen", wie der Vorsitzende Huw Jenkins erklärte. "Christian hat Ambitionen, er will eines Tages in der Premier League trainieren."

Am kommenden Samstag steht Fuchs' Premiere an. Es geht gegen Oldham Athletic.

