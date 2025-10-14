NEWS

Bericht: Crystal Palace soll Bellingham im Visier haben

Der Brite soll mit seiner Spielzeit beim BVB unzufrieden sein. Im Winter könnte deswegen eine Rückkehr nach England ein Thema werden.

Bericht: Crystal Palace soll Bellingham im Visier haben Foto: © getty
Nach nur wenigen Monaten könnte das Kapitel von Jobe Bellingham beim deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund wieder zu Ende gehen.

Der Bruder von Real-Star Jude Bellingham soll mit seiner Spielzeit unzufrieden sein, sein Vater deswegen bereits bei BVB-Coach Niko Kovac und Sportchef Sebastian Kehl vorstellig geworden sein (Mehr Infos>>>).

Das englische Portal "Caughtoffside" und die "Bild" berichten, soll ein Abgang im kommenden Jänner-Transferfenster trotz Langzeit-Vertrags nicht mehr ausgeschlossen sein.

Zwei Klubs zeigen Interesse

Die Berichte bringen den Mittelfeldspieler mit zwei Klubs aus England in Verbindung - unter anderem Oliver Glasners Crystal Palace.

Die "Eagles" sollen schon im vergangenen Winter an einem Transfer des 20-Jährigen gearbeitet haben, damals stand Bellingham noch beim damaligen Zweitligisten Sunderland unter Vertrag. Neben FA-Cup-Sieger Crystal Palace soll auch Topklub Manchester United mit einem Winter-Transfer des Briten kokettieren.

Dass sich das Kapitel nach nur wenigen Monaten trennt, gilt zwar als unrealistisch - der BVB legte für Bellingham erst im Sommer rund 30 Millionen Euro auf den Tisch - könnte bei fortschreitender Unzufriedenheit des 20-Jährigen aber ein heißes Thema am Signal-Iduna-Park werden.

