Bericht: Crystal Palace soll Bellingham im Visier haben
Der Brite soll mit seiner Spielzeit beim BVB unzufrieden sein. Im Winter könnte deswegen eine Rückkehr nach England ein Thema werden.
Nach nur wenigen Monaten könnte das Kapitel von Jobe Bellingham beim deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund wieder zu Ende gehen.
Der Bruder von Real-Star Jude Bellingham soll mit seiner Spielzeit unzufrieden sein, sein Vater deswegen bereits bei BVB-Coach Niko Kovac und Sportchef Sebastian Kehl vorstellig geworden sein (Mehr Infos>>>).
Das englische Portal "Caughtoffside" und die "Bild" berichten, soll ein Abgang im kommenden Jänner-Transferfenster trotz Langzeit-Vertrags nicht mehr ausgeschlossen sein.
Zwei Klubs zeigen Interesse
Die Berichte bringen den Mittelfeldspieler mit zwei Klubs aus England in Verbindung - unter anderem Oliver Glasners Crystal Palace.
Die "Eagles" sollen schon im vergangenen Winter an einem Transfer des 20-Jährigen gearbeitet haben, damals stand Bellingham noch beim damaligen Zweitligisten Sunderland unter Vertrag. Neben FA-Cup-Sieger Crystal Palace soll auch Topklub Manchester United mit einem Winter-Transfer des Briten kokettieren.
Dass sich das Kapitel nach nur wenigen Monaten trennt, gilt zwar als unrealistisch - der BVB legte für Bellingham erst im Sommer rund 30 Millionen Euro auf den Tisch - könnte bei fortschreitender Unzufriedenheit des 20-Jährigen aber ein heißes Thema am Signal-Iduna-Park werden.