Suche
    news

    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich

    Erst im Sommer hat sich Jobe Bellingham Borussia Dortmund angeschlossen - nun macht ein wildes Gerücht über einen Abgang im Winter die Runde.

    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Alles eitel Wonne in Dortmund - sollte man meinen.

    Der BVB ist in den neun Spielen in der neuen Saison noch ungeschlagen und liegt mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München auf Rang zwei in der Deutschen Bundesliga. Doch im Hintergrund brodelt es.

    Jobe Bellingham ist mit der Situation beim BVB unzufrieden. Der jüngere Bruder von Real-Madrid-Star Jude muss sich zumeist hinter Marcel Sabitzer und Felix Nmecha anstellen. Zudem gibt es mit Carney Chukwuemeka und Pascal Groß weitere Konkurrenz auf seiner Position im zentralen Mittelfeld.

    Bellinghams Eltern haben Kehl zur Rede gestellt

    Wie Sacha Tavolieri von Sky Sport Schweiz berichtet, soll sich die Familie Bellingham bereits mit einem Abgang im Winter befassen, so sich dieser Trend fortsetzt.

    Bereits zum Saisonstart sorgt Vater Mark für Wirbel, als sein Sohn beim 3:3 in St. Pauli zur Pause ausgewechselt worden ist. Da haben Bellinghams Eltern Sportdirektor Sebastian Kehl in den Katakomben zur Rede gestellt (>>> Alle Infos).

    Jobe ist im Sommer für 30,5 Millionen Euro vom AFC Sunderland in den Ruhrpott gewechselt, hat jedoch noch nicht mit Leistung auf sich aufmerksam machen können. Zwar ist der 20-jährige Mittelfeldspieler in jedem Spiel zum Einsatz gekommen, allerdings ist er nur dreimal in der Startelf gestanden.

    Familie von BVB-Profi sorgt für Wirbel

    Familie von BVB-Profi sorgt für Wirbel

    International - Deutschland

    Mehr zum Thema

    Gazibegovic in Köln schon wieder vor dem Abgang?

    Gazibegovic in Köln schon wieder vor dem Abgang?

    Deutschland - Bundesliga
    38
    Gelingt Ex-Austria-Stürmer Transfer zu Topklub?

    Gelingt Ex-Austria-Stürmer Transfer zu Topklub?

    Deutschland - Bundesliga
    26
    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

    Deutschland - Bundesliga
    18
    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

    Deutschland - Bundesliga
    5
    Virkus-Nachfolge: Übernimmt ein Österreicher bei Gladbach?

    Virkus-Nachfolge: Übernimmt ein Österreicher bei Gladbach?

    Deutschland - Bundesliga
    4
    Sabitzer "heiß" auf Duell mit Ex-Klub

    Sabitzer "heiß" auf Duell mit Ex-Klub

    Deutschland - Bundesliga
    300-Millionen-Angebot für Harry Kane?

    300-Millionen-Angebot für Harry Kane?

    Deutschland - Bundesliga
    25
    Baumgartner trifft zum Punkt für Leipzig in Dortmund

    Baumgartner trifft zum Punkt für Leipzig in Dortmund

    Deutschland - Bundesliga

    Kommentare