Erstmals seit Spieltag 1! City wieder Tabellenführer

Manchester City darf erstmals seit langer Zeit wieder von ganz oben lachen!

Am 34. Spieltag der Premier League bezwingen die Skyblues Aufsteiger Burnley auswärts mit 1:0.

Das Goldtor erzielt natürlich Stürmer Erling Haaland, der bereits in der fünften Minute zum Goldtor einnetzt.

Titel in eigener Hand

Mit einem xG-Wert von über drei sowie 27 Schüssen hätten die Cityzens auch gut und gerne mehr Tore erzielen können. Die Mannschaft von Pep Guardiola ist über die volle Spielzeit hinweg drückend überlegen.

Allerdings mangelt es an der Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, sodass die Partie angesichts des Spielstandes bis zum Ende offen bleibt.

Nach dem Sieg im direkten Duell mit Arsenal am Sonntag steht City nun punktgleich mit den Gunners (70 Punkte) auf dem ersten Tabellenrang.

Damit hat Manchester City den Titel in der eigenen Hand.