Die Zahlen erzählen eine unschöne Geschichte über Tottenham Hotspur. Eine Serie von fünf Niederlagen in Folge lässt die Spurs nur noch einen Punkt über der Abstiegszone der Premier League stehen.

Im Kalenderjahr 2026 gab es in zwölf Spielen noch keinen einzigen Sieg in nationalen Wettbewerben. Unter dem neuen Trainer Igor Tudor kassierte man in drei Spielen neun Gegentreffer.

Tudor sah "etwas" in der Mannschaft

"Es sind noch neun Spiele zu spielen", sagte der kroatische Coach nach der 1:3-Niederlage gegen Crystal Palace am Donnerstagabend.

Tudor meinte, er habe "etwas" in der Leistung seiner Mannschaft gesehen, das ihm für den Rest der Saison Glauben schenke. Viele Spurs-Fans hatten jedoch genug gesehen und verließen das Stadion lange vor dem Schlusspfiff.

Die Spurs gingen durch ein Tor von Stürmer Dominic Solanke in Führung, fielen aber nach der Roten Karte für Kapitän Micky van de Ven, der Ismaila Sarr zu Boden zog. Palace erzielte dann vor der Halbzeit drei Tore.

"Habe meine Arbeit zu erledigen, und das ist alles"

Am Valentinstag wurde Tudor als Nachfolger von Thomas Frank eingestellt, der nur acht Monate im Amt war. Der Kroate erhielt einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Würde die sportliche Leitung der Spurs so schnell wieder eine Änderung vornehmen?

"Ich denke nicht in diese Richtung", meint Tudor bezogen auf ein vorzeitiges Ende in London. "Ich habe meine Arbeit zu erledigen, und das ist alles", sagte Tudor. Auf die Frage, ob er wieder auf dem Trainerstuhl sitzen würde, antwortete er: "Kein Kommentar zu dieser Frage."

Zwei Negativ-Serien

In der Mitteilung von Tottenham vom 14. Februar hieß es, Tudors Aufgabe sei es, "die Leistungen zu verbessern, Ergebnisse zu liefern und uns in der Premier League-Tabelle nach oben zu bringen."

Die Niederlage am Donnerstag verlängerte die Premier League-Serie der Spurs ohne Sieg auf elf Spiele. Sie prolongierte auch eine unerwünschte persönliche Serie für Tudor. Er wurde im Oktober von Juventus nach drei Niederlagen in Folge entlassen, die Teil einer acht Spiele andauernden Sieglosserie waren.