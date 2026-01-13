ManCity schafft sich gegen Newcastle gute Ausgangslage im EFL-Cup

Manchester City erarbeitet sich im Halbfinal-Hinspiel des EFL-Cups eine hervorragende Ausgangsposition und fügt Newcastle United im heimischen St. James Park eine bittere 0:2-Niederlage zu.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit schlagen die Gäste durch Antoine Semenyo (52.) und Rayan Cherki (90.+9) eiskalt zu und lassen die Träume der "Magpies" vom Finale fast platzen. Für Newcastle und Eddie Howe wird die Luft nach dieser Heimpleite immer dünner.

Taktisches Geplänkel vor der Pause

Die Partie beginnt vor einer elektrisierenden Kulisse, doch auf dem Rasen dominiert zunächst die Taktik. Manchester City übernimmt erwartungsgemäß die Kontrolle über das Spiel und diktiert mit 60% Ballbesitz das Tempo.

Newcastle lauert auf Konter, kann aber aus den wenigen Gelegenheiten kein Kapital schlagen. Yoane Wissa (4.) und Joelinton (14.) verzeichnen die ersten Abschlüsse für die Hausherren, verfehlen das Tor jedoch.

Die erste Halbzeit ist mehr von Kampf als von spielerischem Glanz geprägt, was sich auch in den Gelben Karten für Joelinton bei Newcastle sowie Nico O'Reilly und Matheus Nunes bei City widerspiegelt.

Mit einem 0:0, das den Spielanteilen entspricht, schickt Schiedsrichter Christopher Kavanagh die Teams in die Kabinen.

Semenyo bringt City in Führung

Nach dem Seitenwechsel erhöht City den Druck und wird prompt belohnt. In der 52. Minute ist es Antoine Semenyo, der nach einer Vorlage von Bernardo Silva zur Stelle ist und den Ball zur 1:0-Führung für die Gäste im Netz versenkt.

Newcastle versucht zu antworten und hat durch einen Schuss von Bruno Guimarães, der auf das Tor kommt, eine vielversprechende Chance, doch der Ausgleich will nicht fallen.

Cherki macht alles klar

Während die Hausherren vergeblich anrennen, beweist City-Coach Pep Guardiola ein goldenes Händchen. Tief in der Nachspielzeit (90.+9) macht der eingewechselte Rayan Cherki nach Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Rayan Ait-Nouri mit dem Treffer zum 2:0 alles klar.

Der Schlusspunkt einer Partie, in der City seine Effizienz unter Beweis stellt: Aus sieben Gesamtschüssen machen sie zwei Tore, während Newcastle aus neun Versuchen torlos bleibt.

Mit diesem komfortablen Auswärtssieg stößt Manchester City die Tür zum Finale des EFL Cup weit auf. Für Newcastle United wird das Rückspiel ein schwierige Aufgabe.