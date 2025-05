Offiziell: Miron Muslic übernimmt Schalke 04

Jetzt ist es offiziell: Miron Muslic stellt sich der Aufgabe Schalke 04.

Die "Königsblauen" präsentieren am Samstag den 42-jährigen Österreicher als ihren neuen Cheftrainer.

Muslic erhält auf Schalke einen Vertrag bis Sommer 2027. Medienberichten zufolge soll eine hohe sechsstellige Ablösesumme an seinen nunmehrigen Ex-Klub Plymouth Argyle fließen. Möglich macht den Wechsel eine Ausstiegsklausel in Muslics Vertrag auf der Insel.

Schalke im Dauertief - Muslic: "Es liegt viel Arbeit vor uns"

"Ab heute bin ich ein Teil von Schalke. Es liegt viel Arbeit vor uns. Lasst uns das gemeinsam angehen", sagt Muslic in einem kurzen Vorstellungsvideo.

Bei Schalke hat Muslic in der Tat viel Arbeit vor sich. Der Traditionsklub beendete die abgelaufene Saison in der 2. deutschen Bundesliga nur als 14. der Tabelle.

Schalke hatte in der vergangenen Saison zweimal den Trainer gewechselt. Zuletzt musste der Niederländer Kees van Wonderen gehen, der den Posten erst im Oktober übernommen hatte. U23-Coach Jakob Fimpel betreute die Profis der Schalker am Ende interimistisch.

Vor zehn Jahren hatten die Gelsenkirchner noch in der Champions League gespielt, nach dem Abstieg 2021 agierte der Klub auch in der 2. Liga nicht überzeugend.

Mit einer deutlichen Botschaft verabschiedeten die Schalker Fans ihre Mannschaft zuletzt in die Pause. "Historisch schlechteste Platzierung - Schöne Sommerpause, ihr Versager", stand auf einem riesigen Banner. Kapitän Kenan Karaman meinte: "Das ist schon peinlich als Spieler. Diesen Schmerz werden wir wahrscheinlich auch mitnehmen in die nächsten Wochen. Das wird wehtun."

Damit hat Muslic Schalke überzeugt

"Mit Miron Muslic haben wir dabei den Trainer gefunden, den wir für den FC Schalke 04 wollen. Er ist in dieser Situation nach unserer Überzeugung der richtige Trainer", erklärt Frank Baumann, ab dem 1. Juni Vorstand Sport bei den "Königsblauen".

"Miron hat uns mit seiner Fach- und Vermittlungskompetenz überzeugt. Er ist in der Lage, Gruppen zu begeistern und hat auf sowie neben dem Platz eine klar erkennbare Handschrift. Seine Führungsqualität und Resilienz waren dabei wichtige Themen in den Gesprächen. Mit seinen Stärken kann er das Team, aber auch einzelne Spieler individuell entwickeln. Wir sind überzeugt, dass er mit unserer Unterstützung als Cheftrainer auf Schalke erfolgreich arbeiten wird", so Baumann weiter.

"Ich danke allen Schalker Verantwortlichen für das Vertrauen. Vom ersten Kontakt an haben wir einen sehr offenen und ehrlichen Austausch gehabt. Mit Frank Baumann, Youri Mulder, Ben Manga sowie Matthias Tillmann haben wir in aller Ausführlichkeit besprochen, was Schalke sucht und wie ich mich einbringen kann. Diesen Plan wollen wir gemeinsam umsetzen und uns zusammen mit großer Überzeugung und viel Leidenschaft an die Arbeit machen", sagt Muslic.

