Offiziell! Weimann kehrt zurück zu Ex-Verein

Nun ist es offiziell! Andreas Weimann bleibt in der englischen Championship und wechselt ablösefrei zu Derby County.

Nach dem Vertragende bei den Blackburn Rovers kehrt der ÖFB-Legionär nun an seine alte Wirkungstätte zurück. Von 2015 bis 2018 spielte Weimann bereits für Derby County, dort verpasste er zweimal erst in den Play-offs den Aufstieg in die Premier League.

Bei den "Rams" erhält der 33-jährige Offensivspieler einen Einjahresvertrag und trifft dort auch auf seinen ehemaligen Coach. John Eustace war bis Februar noch Trainer bei Blackburn.

In der abgelaufenen Saison kam der 26-fache ÖFB-Teamspieler auf 34 Einsätze, dabei gelangen ihm neun Tore und zwei Vorlagen.