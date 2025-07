Absage an Sturm! Vitek zieht es in die Championship

Überraschung für den SK Sturm Graz!

Radek Vitek wird in der kommenden Saison nicht beim amtierenden Meister im Tor stehen. Der ehemalige Leihspieler von Blau-Weiß Linz wechselt stattdessen in die englische Championship zu Bristol City. Das gab der Zweitligist am Montagabend offiziell bekannt.

Bei Bristol trifft Vitek auf den Österreicher Gerhard Struber, der Anfang Juli das Traineramt beim Zweitligisten übernommen hat.

In den letzten Tagen deutete vieles daraufhin, dass die "Blackies" den Torhüter von Manchester United als Ersatz für den verletzten Daniil Khudyakov ausleihen. Daraus wird nun doch nichts.

Damit geht die Suche nach einer neuen Nummer eins beim SK Sturm in die nächste Runde. Mit auch ein Grund warum die Steirer laut Fabrizio Romano mit Oliver Christensen von der AC Fiorentina in Verbindung gebracht werden (Hier nachlesen >>>).

📣 We've signed Radek Vítek on a season-long loan from Manchester United.



Read more: 👇 — Bristol City FC (@BristolCity) July 28, 2025

