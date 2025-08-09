Suche
    news

    In der Regionalliga! Neue Aufgabe für Felix Magath

    Der 72-Jährige übernimmt das Amt des Sportvorstandes beim Viertligisten.

    In der Regionalliga! Neue Aufgabe für Felix Magath Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Felix Magath ist immer für eine Überraschung gut. 

    Zuletzt versuchte er, neuer Präsident des HSV zu werden, wurde aber abgelehnt. Nun hat er eine andere Aufgabe gefunden, allerdings drei Ligen tiefer.

    "Exzellente Expertise"

    Der 72-Jährige übernimmt bei Regionalligist Viktoria Aschaffenburg ehrenamtlich die Funktion als Sportvorstand. Der Klub freut sich in einer Aussendung auf "die Erfahrung sowie die exzellente Expertise aus seiner langjährigen und erfolgreichen Spieler- sowie Trainerkarriere im In- als auch im Ausland".

    In seiner Rolle soll Magath "die sportliche Entwicklung des Gesamtvereins vorantreiben". Dass er bei Aschaffenburg landet, ist kein Zufall. Magath wurde in der Stadt geboren und hat bei der Viktoria auch seine ersten Spuren im Erwachsenenfußball hinterlassen.  

    Die größten ÖFB-Nachwuchstalente in Deutschland 2025/26

    Die größten ÖFB-Nachwuchstalente in Deutschland 2025/26

    International - Deutschland
    Spielt Marcel Sabitzer bald unter Star-Trainer?

    Spielt Marcel Sabitzer bald unter Star-Trainer?

    International - Deutschland

    Mehr zum Thema

    Schicker holt tschechischen Nationalspieler nach Hoffenheim

    Schicker holt tschechischen Nationalspieler nach Hoffenheim

    Deutschland - Bundesliga
    16
    Wie Mwene den "Außenverteidiger" populär machen will

    Wie Mwene den "Außenverteidiger" populär machen will

    Deutschland - Bundesliga
    Bayern will keine weiteren Transfers mehr tätigen

    Bayern will keine weiteren Transfers mehr tätigen

    Deutschland - Bundesliga
    10
    Statt Posch? HSV hat neuen Verteidiger im Visier

    Statt Posch? HSV hat neuen Verteidiger im Visier

    Deutschland - Bundesliga
    2
    Deutscher Fußball-Reporter Ulli Potofski verstorben

    Deutscher Fußball-Reporter Ulli Potofski verstorben

    Deutschland - Sonstiges
    2
    Frankfurt bedient sich bei der Konkurrenz

    Frankfurt bedient sich bei der Konkurrenz

    Deutschland - Bundesliga
    Als Xavi-Ersatz? Leipzig an Liverpool-Mittelfeldspieler dran

    Als Xavi-Ersatz? Leipzig an Liverpool-Mittelfeldspieler dran

    Deutschland - Bundesliga
    Xaver Schlager verletzt sich im Training

    Xaver Schlager verletzt sich im Training

    Deutschland - Bundesliga
    1

    Kommentare