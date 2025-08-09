In der Regionalliga! Neue Aufgabe für Felix Magath

Felix Magath ist immer für eine Überraschung gut.

Zuletzt versuchte er, neuer Präsident des HSV zu werden, wurde aber abgelehnt. Nun hat er eine andere Aufgabe gefunden, allerdings drei Ligen tiefer.

"Exzellente Expertise"

Der 72-Jährige übernimmt bei Regionalligist Viktoria Aschaffenburg ehrenamtlich die Funktion als Sportvorstand. Der Klub freut sich in einer Aussendung auf "die Erfahrung sowie die exzellente Expertise aus seiner langjährigen und erfolgreichen Spieler- sowie Trainerkarriere im In- als auch im Ausland".

In seiner Rolle soll Magath "die sportliche Entwicklung des Gesamtvereins vorantreiben". Dass er bei Aschaffenburg landet, ist kein Zufall. Magath wurde in der Stadt geboren und hat bei der Viktoria auch seine ersten Spuren im Erwachsenenfußball hinterlassen.