DFB investiert große Summe in die Frauen-Bundesliga

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die Frauen-Bundesliga deutlich aufwerten!

"Wir werden dafür gemeinsam mit den Klubs eine eigene Gesellschaft gründen. Der DFB stellt hierfür rund 100 Millionen Euro zur Verfügung", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf der "Frankfurter Rundschau". Der Verbandschef betonte, dass die Frauen-Bundesliga "dringend professionalisiert werden" müsse.

Auch die Klubs würden sich substanziell beteiligen. "Wir haben gemeinsam ein hohes Interesse daran, unsere besten Spielerinnen im Land zu behalten und hier eine starke Liga zu präsentieren", sagte Neuendorf. In dieser Saison spielen erstmals 14 Teams in der Liga - zuvor waren es zwölf.