Austria Wien: So steht es um die Helm-Verlängerung

Auch in seiner zweiten Saison beim FK Austria Wien läuft es für Stephan Helm ziemlich gut.

Nach Platz drei in der Vorsaison liegen die Veilchen derzeit erneut auf dem dritten Rang. Heuer kommt dazu, dass immer mehr violette Youngsters den Weg in die Bundesliga schaffen.

Wagner will "zeitnahe Entscheidung"

Es läuft also bei der Austria und Helm. Somit dürfte auch eine Vertragsverlängerung des Trainers wahrscheinlich sein. Das Arbeitspapier von Helm läuft nämlich schon im kommenden Sommer aus.

Wie die "Krone" berichtet, setzt sich die Austria bezüglich der Helm-Verlängerung keine Deadline. "Trotzdem ist es im Interesse aller Beteiligten, dass eine endgültige Entscheidung zeitnah getroffen wird", erklärt Sportdirektor Michael Wagner.

Neben Helms Vertrag laufen auch jene von Reinhold Ranftl, Tin Plavotic, Philipp Wiesinger, Marko Raguz und Hakim Guenouche im Sommer 2026 aus. Bei letzteren beiden dürften die Zeichen auf Abschied stehen.