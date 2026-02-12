Comeback bei WM? Neuer gibt klare Antwort

Manuel Neuer beendete nach der Heim-Europameisterschaft 2024 seine Karriere im Nationalteam.

Nach den Verletzungen von Marc-André ter Stegen kommen dennoch immer wieder Spekulationen über ein mögliches Comeback auf. Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer äußert sich nach dem DFB-Pokal-Spiel gegen RB Leipzig in diese Richtung und betont: "Die Besten müssen zur WM fahren – und er ist der Beste."

Darauf angesprochen findet Neuer bei "Sky" klare Worte: "Das sind natürlich schöne Worte, aber ich glaube, gerade er kennt meine Antwort. Deswegen schmunzle ich ein wenig darüber."

Neuer fühlt mit ter Stegen mit

Auf die Nachfrage eines Reporters, ob seine Entscheidung in Stein gemeiselt sei, stellt Neuer klar: "Ja!" Deutschland habe mit Oliver Baumann momentan eine Nummer eins, "und er macht seinen Job gut. Er zeigt sehr gute Leistungen. Und ich drücke ihm die Daumen", so Neuer.

Natürlich sei es aber auch bitter für Marc-Andre ter Stegen, der jahrelang mit starken Leistungen aufzeigte, an Neuer im Nationalteam aber nie vorbeikam. Nun, wo der Weg frei gewesen wäre, kämpft der 33-Jährige aber immer wieder mit neuen Verletzungen, erst vergangene Woche wurde klar, dass er sich einer Oberschenkel-Operation unterziehen muss und lange fehlen wird.