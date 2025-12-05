FSV Mainz FSV Mainz M05 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach BMG
Endstand
0:1
0:0 , 0:1
  • Danny Da Costa e
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Trainereffekt bleibt aus: Mainz unterliegt auch Mönchengladbach

Der Klub um Teamspieler Philipp Mwene bleibt Tabellenletzter, Eigentor besiegelt Niederlage.

Trainereffekt bleibt aus: Mainz unterliegt auch Mönchengladbach Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Mainz hat die sportliche Talfahrt in der deutschen Bundesliga auch unter Interimstrainer Benjamin Hoffmann fortgesetzt.

Philipp Mwene und Co. verlieren zum Auftakt der 13. Runde am Freitagabend zu Hause 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach.

Mainz bleibt mit nur sechs Punkten Tabellenletzter. Mwene steht bei Mainz bis zur 66. Minute am Feld, Nikolas Veratschnig wird wie Kevin Stöger bei den Gladbachern rund 20 Minuten vor Spielende eingetauscht.

Vor 30.500 Zuschauern besiegelt Danny da Costa mit einem Eigentor in der 58. Minute die Heim-Pleite der Mainzer. Diese haben sich während der Woche von Trainer Bo Henriksen getrennt und U23-Coach Hoffmann nur für dieses eine Spiel zum Chef befördert.

Bundesliga 25/26
Rang Verein G DIFF S U N PKT
FC Bayern München 1
FC Bayern München 12 35 11 1 0 34
RB Leipzig 2
RB Leipzig 12 9 8 2 2 26
Borussia Dortmund 3
Borussia Dortmund 12 10 7 4 1 25
Bayer Leverkusen 4
Bayer Leverkusen 12 11 7 2 3 23
TSG Hoffenheim 5
TSG Hoffenheim 12 8 7 2 3 23
VfB Stuttgart 6
VfB Stuttgart 12 4 7 1 4 22
Eintracht Frankfurt 7 Eintracht Frankfurt 12 5 6 3 3 21
SC Freiburg 8 SC Freiburg 12 -1 4 4 4 16
Borussia Mönchengladbach 9 Borussia Mönchengladbach 13 -2 4 4 5 16
Werder Bremen 10 Werder Bremen 12 -5 4 4 4 16
1. FC Köln 11 1. FC Köln 12 1 4 3 5 15
Union Berlin 12 Union Berlin 12 -4 4 3 5 15
Hamburger SV 13 Hamburger SV 12 -7 3 3 6 12
FC Augsburg 14 FC Augsburg 12 -12 3 1 8 10
VfL Wolfsburg 15 VfL Wolfsburg 12 -8 2 3 7 9
1. FC Heidenheim 1846 16
1. FC Heidenheim 1846 12 -17 2 2 8 8
FC St. Pauli 17
FC St. Pauli 12 -14 2 1 9 7
FSV Mainz 18
FSV Mainz 13 -13 1 3 9 6
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
UEFA Conference League 25/26
Rang Verein G DIFF S U N PKT
Samsunspor 1
Samsunspor 4 7 3 1 0 10
RC Strasbourg Alsace 2
RC Strasbourg Alsace 4 3 3 1 0 10
NK Celje 3
NK Celje 4 4 3 0 1 9
FC Shakhtar Donetsk 4
FC Shakhtar Donetsk 4 3 3 0 1 9
FSV Mainz 5
FSV Mainz 4 2 3 0 1 9
RKS Rakow Czestochowa 6
RKS Rakow Czestochowa 4 5 2 2 0 8
AEK Larnaca 7
AEK Larnaca 4 5 2 2 0 8
KF Drita 8
KF Drita 4 2 2 2 0 8
Jagiellonia Bialystok 9
Jagiellonia Bialystok 4 2 2 2 0 8
AEK Athen 10
AEK Athen 4 5 2 1 1 7
Sparta Prag 11
Sparta Prag 4 3 2 1 1 7
Rayo Vallecano 12
Rayo Vallecano 4 2 2 1 1 7
FC Lausanne-Sport 13
FC Lausanne-Sport 4 2 2 1 1 7
SK Sigma Olomouc 14
SK Sigma Olomouc 4 0 2 1 1 7
CS Universitatea Craiova 1948 15
CS Universitatea Craiova 1948 4 0 2 1 1 7
KKS Lech Posen 16
KKS Lech Posen 4 3 2 0 2 6
AC Fiorentina 17
AC Fiorentina 4 3 2 0 2 6
Crystal Palace 18
Crystal Palace 4 2 2 0 2 6
HSK Zrinjski Mostar 19
HSK Zrinjski Mostar 4 -1 2 0 2 6
AZ Alkmaar 20
AZ Alkmaar 4 -3 2 0 2 6
AC Omonia Nicosia 21
AC Omonia Nicosia 4 1 1 2 1 5
Kuopion Palloseura 22
Kuopion Palloseura 4 1 1 2 1 5
FC Noah 23
FC Noah 4 0 1 2 1 5
HNK Rijeka 24
HNK Rijeka 4 0 1 2 1 5
FK Shkendija 25 FK Shkendija 4 -2 1 1 2 4
Lincoln Red Imps FC 26 Lincoln Red Imps FC 4 -6 1 1 2 4
FC Dynamo Kyiv 27 FC Dynamo Kyiv 4 -1 1 0 3 3
Legia Warschau 28 Legia Warschau 4 -2 1 0 3 3
SK Slovan Bratislava 29 SK Slovan Bratislava 4 -3 1 0 3 3
Hamrun Spartans FC 30 Hamrun Spartans FC 4 -3 1 0 3 3
BK Häcken 31 BK Häcken 4 -2 0 2 2 2
Breidablik Kopavogur 32 Breidablik Kopavogur 4 -5 0 2 2 2
Aberdeen FC 33 Aberdeen FC 4 -7 0 2 2 2
Shelbourne FC 34 Shelbourne FC 4 -4 0 1 3 1
Shamrock Rovers 35 Shamrock Rovers 4 -6 0 1 3 1
SK Rapid Wien 36 SK Rapid Wien 4 -10 0 0 4 0
Playoffs
Qualifikationsspiele

Mehr zum Thema

Deutsche Bundesliga LIVE: FSV Mainz 05 - B. Mönchengladbach

Deutsche Bundesliga LIVE: FSV Mainz 05 - B. Mönchengladbach

Deutsche Bundesliga
Kehrt Kevin Stöger im Winter nach Österreich zurück?

Kehrt Kevin Stöger im Winter nach Österreich zurück?

Deutsche Bundesliga
40
Friedl vor Nord-Derby: "Wird eine unglaubliche Stimmung sein"

Friedl vor Nord-Derby: "Wird eine unglaubliche Stimmung sein"

Deutsche Bundesliga
Schalke zementiert seine Tabellenführung

Schalke zementiert seine Tabellenführung

International
Nach 1:0-Führung: Genk scheitert mit Sattlberger an Anderlecht

Nach 1:0-Führung: Genk scheitert mit Sattlberger an Anderlecht

International
West Ham jubelt spät über Punkt gegen Manchester United

West Ham jubelt spät über Punkt gegen Manchester United

Premier League
2
Später Treffer: Lazio wirft AC Milan aus Coppa Italia

Später Treffer: Lazio wirft AC Milan aus Coppa Italia

International
1
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Borussia Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 Kevin Stöger Phillipp Mwene Nikolas Veratschnig