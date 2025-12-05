Trainereffekt bleibt aus: Mainz unterliegt auch Mönchengladbach

|Rang
|Verein
|G
|DIFF
|S
|U
|N
|PKT
|1
|FC Bayern München
|12
|35
|11
|1
|0
|34
|2
|RB Leipzig
|12
|9
|8
|2
|2
|26
|3
|Borussia Dortmund
|12
|10
|7
|4
|1
|25
|4
|Bayer Leverkusen
|12
|11
|7
|2
|3
|23
|5
|TSG Hoffenheim
|12
|8
|7
|2
|3
|23
|6
|VfB Stuttgart
|12
|4
|7
|1
|4
|22
|7
|Eintracht Frankfurt
|12
|5
|6
|3
|3
|21
|8
|SC Freiburg
|12
|-1
|4
|4
|4
|16
|9
|Borussia Mönchengladbach
|13
|-2
|4
|4
|5
|16
|10
|Werder Bremen
|12
|-5
|4
|4
|4
|16
|11
|1. FC Köln
|12
|1
|4
|3
|5
|15
|12
|Union Berlin
|12
|-4
|4
|3
|5
|15
|13
|Hamburger SV
|12
|-7
|3
|3
|6
|12
|14
|FC Augsburg
|12
|-12
|3
|1
|8
|10
|15
|VfL Wolfsburg
|12
|-8
|2
|3
|7
|9
|16
|1. FC Heidenheim 1846
|12
|-17
|2
|2
|8
|8
|17
|FC St. Pauli
|12
|-14
|2
|1
|9
|7
|18
|FSV Mainz
|13
|-13
|1
|3
|9
|6
|1
|Samsunspor
|4
|7
|3
|1
|0
|10
|2
|RC Strasbourg Alsace
|4
|3
|3
|1
|0
|10
|3
|NK Celje
|4
|4
|3
|0
|1
|9
|4
|FC Shakhtar Donetsk
|4
|3
|3
|0
|1
|9
|5
|FSV Mainz
|4
|2
|3
|0
|1
|9
|6
|RKS Rakow Czestochowa
|4
|5
|2
|2
|0
|8
|7
|AEK Larnaca
|4
|5
|2
|2
|0
|8
|8
|KF Drita
|4
|2
|2
|2
|0
|8
|9
|Jagiellonia Bialystok
|4
|2
|2
|2
|0
|8
|10
|AEK Athen
|4
|5
|2
|1
|1
|7
|11
|Sparta Prag
|4
|3
|2
|1
|1
|7
|12
|Rayo Vallecano
|4
|2
|2
|1
|1
|7
|13
|FC Lausanne-Sport
|4
|2
|2
|1
|1
|7
|14
|SK Sigma Olomouc
|4
|0
|2
|1
|1
|7
|15
|CS Universitatea Craiova 1948
|4
|0
|2
|1
|1
|7
|16
|KKS Lech Posen
|4
|3
|2
|0
|2
|6
|17
|AC Fiorentina
|4
|3
|2
|0
|2
|6
|18
|Crystal Palace
|4
|2
|2
|0
|2
|6
|19
|HSK Zrinjski Mostar
|4
|-1
|2
|0
|2
|6
|20
|AZ Alkmaar
|4
|-3
|2
|0
|2
|6
|21
|AC Omonia Nicosia
|4
|1
|1
|2
|1
|5
|22
|Kuopion Palloseura
|4
|1
|1
|2
|1
|5
|23
|FC Noah
|4
|0
|1
|2
|1
|5
|24
|HNK Rijeka
|4
|0
|1
|2
|1
|5
|25
|FK Shkendija
|4
|-2
|1
|1
|2
|4
|26
|Lincoln Red Imps FC
|4
|-6
|1
|1
|2
|4
|27
|FC Dynamo Kyiv
|4
|-1
|1
|0
|3
|3
|28
|Legia Warschau
|4
|-2
|1
|0
|3
|3
|29
|SK Slovan Bratislava
|4
|-3
|1
|0
|3
|3
|30
|Hamrun Spartans FC
|4
|-3
|1
|0
|3
|3
|31
|BK Häcken
|4
|-2
|0
|2
|2
|2
|32
|Breidablik Kopavogur
|4
|-5
|0
|2
|2
|2
|33
|Aberdeen FC
|4
|-7
|0
|2
|2
|2
|34
|Shelbourne FC
|4
|-4
|0
|1
|3
|1
|35
|Shamrock Rovers
|4
|-6
|0
|1
|3
|1
|36
|SK Rapid Wien
|4
|-10
|0
|0
|4
|0