Nach 1:0-Führung: Genk scheitert mit Sattlberger an Anderlecht

Für KRC Genk ist im Viertelfinale des Coupe de Belgique Schluss.

Nach 1:0-Führung: Genk scheitert mit Sattlberger an Anderlecht Foto: © GEPA
Der KRC Genk ist aus dem Coupe de Belgique ausgeschieden.

"Blauw-Wit" muss sich vor heimischem Publikum RSC Anderlecht mit 1:3 in der Verlängerung geschlagen geben. Dabei beginnt das Spiel gut für "De Smurfen": Konstantinos Karetsas bringt die Hausherren in der 23. Minute in Führung.

Doch auch mit der Einwechslung des Ex-Rapidlers Nikolas Sattlberger (76.) kann Genk das 1:0 nicht über die Zeit bringen: Adriano Bertaccini sorgt mit einem späten Treffer für die Verlängerung (82.).

Da haben die Gäste das bessere Ende: Erst trifft Thorgan Hazard vom Punkt (108.), in den Schlussminuten sorgt Ibrahim Kanate für den Schlusspunkt. Tobias Lawal ist bei Genk nicht zum Zug gekommen: Der ÖFB-Legionär hat seinen Stammplatz nach einer Knieverletzung an Hendrik Van Crombrugge verloren.

