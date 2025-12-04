Nach 1:0-Führung: Genk scheitert mit Sattlberger an Anderlecht

Der KRC Genk ist aus dem Coupe de Belgique ausgeschieden.

"Blauw-Wit" muss sich vor heimischem Publikum RSC Anderlecht mit 1:3 in der Verlängerung geschlagen geben. Dabei beginnt das Spiel gut für "De Smurfen": Konstantinos Karetsas bringt die Hausherren in der 23. Minute in Führung.

Doch auch mit der Einwechslung des Ex-Rapidlers Nikolas Sattlberger (76.) kann Genk das 1:0 nicht über die Zeit bringen: Adriano Bertaccini sorgt mit einem späten Treffer für die Verlängerung (82.).

Da haben die Gäste das bessere Ende: Erst trifft Thorgan Hazard vom Punkt (108.), in den Schlussminuten sorgt Ibrahim Kanate für den Schlusspunkt. Tobias Lawal ist bei Genk nicht zum Zug gekommen: Der ÖFB-Legionär hat seinen Stammplatz nach einer Knieverletzung an Hendrik Van Crombrugge verloren.