Schalke zementiert seine Tabellenführung

Der FC Schalke 04 schwimmt in der 2. Bundesliga weiter auf der Erfolgswelle.

Ausgerechnet Kenan Karaman führt die Königsblauen zum nächsten Erfolg und stürzt Fortuna Düsseldorf noch tiefer in die Krise.

Beim emotional aufgeladenen Nachbarschaftsduell jubeln rund 20.000 mitgereiste Schalke-Fans über ein verdientes 2:0 (1:0).

Karaman sorgt für die Führung

Kurz vor der Pause übernimmt Schalke das Kommando: Nach einem Foul von Tim Oberdorf an Nikola Katic entscheidet Schiedsrichter Felix Prigan auf Elfmeter.

Kenan Karaman, der frühere Düsseldorfer Publikumsliebling, bleibt eiskalt und schiebt zur wichtigen Führung ein (45.+2.). Nach dem Seitenwechsel erwischt es Oberdorf erneut – die Gelb-Rote Karte (55.) schwächt die Fortuna zusätzlich.

Schalke verwaltet die Partie anschließend clever, auch wenn Karaman angeschlagen vom Feld muss. Düsseldorf wirft in Unterzahl noch einmal alles nach vorne, wird aber nicht mehr wirklich gefährlich.

Vitalie Becker macht in der 81. Minute mit seinem ersten Tor im Schalke-Trikot alles klar.

Schalke beeindruckend in Führung

Mit nun 34 Punkten nach 15 Runden steht Schalke weiter souverän an der Spitze – nur Düsseldorf und Eintracht Frankfurt schafften das zuletzt 2011/12. Verfolger Paderborn hat bei einem Spiel weniger fünf Zähler Rückstand.

Die Fortuna hingegen rutscht bedrohlich Richtung Tabellenkeller und könnte am Wochenende sogar auf einen Abstiegsplatz fallen.