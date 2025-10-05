Ohne Stöger: Gladbach hält Defensive gegen Freiburg dicht

Eine Runde nach der 4:6-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt bleibt Borussia Mönchengladbach ohne Gegentor.

Zum Abschluss des 6. Spieltags der deutschen Bundesliga spielen die Borussia und der SC Freiburg 0:0. Philipp Lienhart spielt bei den Breisgauern durch, Junior Adamu wird in der 79. Minute ausgetauscht. Bei der "Fohlenelf" sitzt Kevin Stöger 90 Minuten auf der Bank.

Die Polanski-Elf übernimmt von Beginn an das Kommando im heimischen Borussia-Park. Schon in der ersten Hälfte scheitern die Gastgeber mehrfach am glänzend aufgelegten Noah Atubolu: Der Freiburger Torhüter pariert gegen Yannick Engelhardt (15., 29.), Philipp Sander (31.) und Rocco Reitz (43.).

Neuhaus im Fokus

Freiburg kann aus ihrem leichten Plus an Ballbesitz kein Kapital schlagen. Die Offensivbemühungen durch Maximilian Eggestein (9.) und Vincenzo Grifo (36.) verfehlen ihr Ziel klar, weshalb es torlos in die Pause geht.

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich am Spielgeschehen wenig. Gladbach drängt weiter auf den Führungstreffer, wobei sich nun vor allem Florian Neuhaus in Szene setzt.

Der Mittelfeldspieler scheitert jedoch gleich dreimal mit platzierten Schüssen am Freiburger Keeper (49., 73., 75.).

Freiburger zu harmlos

Die Truppe von Julian Schuster versucht zwar durch Wechsel, neue Akzente zu setzen, bleibt im Angriff aber weiter ungefährlich. Weder der eingewechselte Johan Manzambi noch ÖFB-Legionär Lienhart mit einem Versuch in der 60. Minute bringen den Ball auf das Tor.

Eine Statistik, die die Offensivleistung der Gäste unterstreicht: Freiburg verzeichnet über die gesamte Partie keinen einzigen Schuss auf den Kasten von Moritz Nicolas.

So bleibt es am Ende bei einer für die Gastgeber frustrierenden Nullnummer. Während sich der SC Freiburg über einen hart erkämpften Punkt freuen kann, ist das Unentschieden für Borussia Mönchengladbach im Abstiegskampf zu wenig.