Mainz springt auf Tabellenplatz drei!

Die Henriksen-Elf, bei der Phillipp Mwene über die volle Distanz im Einsatz ist, setzt sich zum Auftakt der 25. Runde in der Deutschen Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach mit 3:1 durch. Für Mainz 05 findet die furiose Saison mit dem 13. Saisonsieg seine Fortsetzung.

Und das, obwohl die Gladbacher, mit Kevin Stöger bis zur 56. Minute und Lainer über die volle Distanz, eigentlich besser in die Partie starten und ab der 25. Minute das Tempo stark anziehen. In der 26. Minute haben die Mainzer Glück, als ein Kopfball von Kleindienst durch die Hände von Schlussmann Zentner an den Querbalken klatscht.

Kurz vor der Pause gehen dann aber die Gäste in Führung. Lee bedient Nebel am Fünfer, der stochert die Kugel an Omlin vorbei ins Netz (39.). So geht es mit einer knappen 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Lainer mit seinem ersten Saisontor

Mainz kommt wie die Feuerwehr aus der Halbzeitpause und erhöht durch Kohr auf 2:0. Der Verteidiger scheitert mit seinem Abschluss zuerst noch an Omlin, den Abpraller schiebt er aber locker in die Maschen (48.).

Gladbach versucht trotz des Rückstandes nochmal alles und kommt auch durch ÖFB-Legionär Stefan Lainer zum Anschlusstreffer. Der Rechtsverteidiger steht bei einem Abpraller goldrichtig und schiebt zum 1:2 ein (73.).

Doch die Freude hält nicht lange. Amiri wuchtet die Kugel aus 18 Metern direkt ins lange Eck (77.). Durch den 3:1-Auswärtssieg springt Mainz vorerst auf Tabellenrang drei, Gladbach bleibt Achter.

Deutsche Bundesliga: Die Erwartungen an die ÖFB-Teamspieler