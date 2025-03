Hoffenheim gewinnt daheim auch gegen Schlusslicht nicht

Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer muss sich am Sonntagabend zum Abschluss der 25. Runde der Deutschen Bundesliga daheim gegen Schlusslicht Heidenheim mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.

Der Ex-Austrianer Haris Tabakovic bringt die Gastgeber in der 34. Minute in Führung. Per Hinterkopf hebt der Schweizer den Ball über Goalie Müller hinweg ins Tor.

Nach Seitenwechsel wachen die Heidenheimer langsam auf und werden auch immer gefährlicher. Der Ausgleich fällt schließlich in Minute 65: Budu Zivzivadze trifft mit einem herrlichen Schuss vom linken Strafraumeck.

Hoffenheim steckt damit weiter im Abstiegskampf, hat aber immerhin sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Ilzer-Truppe ist daheim wettbewerbsübergreifend nun schon seit neun Spielen in Folge ohne Sieg.

Heidenheim bleibt Letzter, hat einen Zähler Rückstand auf den Vorletzten Kiel. Der FC ist auswärts nun schon seit elf Spielen ohne vollen Erfolg.

Bei der TSG stehen Alexander Prass und Florian Micheler nicht im Kader. Prass sollte eigentlich in der Startelf stehen, der Linksverteidiger verletzte sich aber beim Aufwärmen und musste passen. Mathias Honsak spielt bei Heidenheim durch.