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Neue Höchstwerte: ÖFB-Legionäre mit deutlichen Martwertsprüngen

Die beiden Leipzig-Spieler reihen sich damit in die Top-3 Österreichs ein.

Neue Höchstwerte: ÖFB-Legionäre mit deutlichen Martwertsprüngen Foto: © GEPA
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Zwei ÖFB-Legionäre sind so gut wie nie zuvor. Zumindest laut ihrem Marktwert auf "transfermarkt.at".

Im neuesten Marktwert-Update zur deutschen Bundesliga können Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald ihren Wert auf ein neues Karriere-Hoch steigern.

Während Seiwald mit einem Plus von vier Millionen Euro nun bei 22 Millionen Euro steht, kann Baumgartner seinen Marktwert um ganze zehn Millionen Euro steigern.

Mit einem Marktwert von 30 Millionen Euro ist Baumgartner nun der zweitwertvollste Österreicher hinter Konrad Laimer (32 Mio. Euro). Seiwald reiht sich auf Platz drei ein.

Minus für Chukwuemeka

Ebenfalls über eine Steigerung darf sich Alexander Prass freuen. Dank starker Leistungen in den letzten Wochen geht es für den Hoffenheim-Legionär um zwei Millionen Euro, auf nun sieben Millionen Euro, nach oben.

Ein Minus gibt es hingegen für Carney Chukwuemeka, der Neo-Teamspieler verliert fünf Millionen Euro und hat nun einen Marktwert von 20 Millionen Euro.

Auch Romano Schmid verliert etwas. Mit einem Minus von zwei Millionen Euro ist er jetzt 15 Millionen Euro wert. Jeweils eine Million Euro verlieren Maximilian Wöber, David Nemeth und Kevin Stöger. Florian Kainz, der sein Karriereende mit Saisonende angekündigt hat, verliert 0,5 Millionen Euro.

Die ÖFB-Rekordspieler in der Deutschen Bundesliga

20. Christian Fuchs
18. Florian Kainz

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