Mit Fokus und Überzeugung! Schalke am Weg zum Aufstieg

Nur die wenigsten S04-Anhänger rechneten vor dieser Saison wohl mit Chancen auf den Aufstieg.

Große Abstiegssorgen plagten den Traditionsverein aus dem Ruhrpott nämlich über die letzte Spielzeit. Schließlich konnte mit dem 14. Platz ein Absturz in die Drittklassigkeit verhindert werden.

Daraufhin entschloss sich Schalke für eine gewagte Entscheidung. Mit Miron Muslic übernahm ein österreichischer Trainer das Amt auf Schalke. Nach dem bitteren Abstieg aus Englands zweiter Liga mit Plymouth Argyle kam der gebürtige Bosnier zu SO4. Die Fans reagierten zunächst mit großer Skepsis.

Schalke unter Muslic im Kollektiv von Erfolg zu Erfolg

Doch Schalke eilte mit ihm vom einen Sieg zum nächsten Erfolg und tritt seitdem stets als geschlossene Gemeinschaft auf.

So auch beim klaren 4:1-Heimsieg über Preußen Münster am Sonntag. Ein höchstverdienter Erfolg wurde daraufhin auch gebührend bejubelt. Für die Königsblauen war es der dritte Sieg in Folge.

Natürlich war S04-Coach Muslic danach begeistert: "Wir waren fokussiert, giftig und einfach extrem gut", so der 43-Jährige.

Besonders eine Statistik sticht beim Erfolgslauf der Schalker heraus. Lediglich eine Niederlage im September gegen Kiel (0:1) bezogen die Königsblauen in 15 Heimspielen. Zudem bejubelte Muslic mit seiner Truppe elf Heimsiege und 39 Punkte.

Der Weg zum Wiederaufstieg scheint vorprogrammiert

Folgerichtig führt Schalke mit 61 Punkten vier Spieltage vor dem Saisonende und sechs Punkte vor dem dritten Platz die Tabelle an. Nun wartet am kommenden Sonntag das Topspiel beim Tabellenzweiten aus Paderborn (58 Punkte).

Daraufhin folgen noch zwei Heimspiele gegen die Abstiegskandidaten aus Düsseldorf (16. Platz) und Braunschweig (17.). Hinzu kommt es zum Gastspiel in Nürnberg (9.).

Eigentlich kann damit am Weg zur Rückkehr in die deutsche Bundesliga wohl kaum mehr etwas danebengehen.