Schalke 04 Schalke 04 SCH
SC Preußen 06 Münster SC Preußen 06 Münster PMÜ
Endstand
4:1
2:0 , 2:1
  • Kenan Karaman
  • Jannis Heuer e
  • Adil Aouchiche
  • Moussa Sylla
  • Shin Yamada
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Zwei Ljubicic-Assists! Schalke erobert Tabellenführung zurück

Der ÖFB-Legionär ist an zwei Treffern der "Königsblauen" direkt beteiligt.

Zwei Ljubicic-Assists! Schalke erobert Tabellenführung zurück Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Schalke 04 macht den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg!

Am 30. Spieltag der 2. Bundesliga erobern die Gelsenkirchener die Tabellenführung mit einem 4:1-Sieg gegen den SC Preußen Münster wieder zurück. Die Elf von Miron Muslic hält bei 61 Punkten und hat drei Zähler Vorsprung auf Paderborn.

Die Gastgeber starten gut in die Partie. Früh gibt es durch ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic (4.) die erste Chance per Kopf. Karaman (6., 13.), Becker (14.) und Sylla (16.) verpassen den Führungstreffer noch.

Ljubicic legt zur Führung vor

In der 36. Minute ist es dann so weit: Nach einem Fehlpass von Münster kommt Ljubicic zur Kugel und findet mit einer starken Flanke Karaman, der aus wenigen Metern einköpft.

Schalke kann noch vor der Pause nachlegen, Heuer verlängert eine Aouchiche-Flanke unglücklich ins eigene Tor (45.).

Nach der Pause macht vor allem Münster dort weiter, wo man davor aufgehört hat. Der dritte grobe Fehler führt nämlich zum dritten Gegentor - und erneut ist Ljubicic direkt beteiligt. Der Wiener bedient vor dem Strafraum Aouchiche. Der noch leicht abgefälschte Schuss des Algeriers rutscht dem bislang starken Keeper Schenk durch.

Damit ist die Partie entschieden, Schalke macht trotzdem weiter: Sylla erhöht nach Karaman-Vorlage per Volley auf 4:0 (67.). In der Folge flacht das Spiel etwas ab, Münster ist durch den kurz zuvor eingewechselten Yamada (82.) per Kopf immerhin der Ehrentreffer vergönnt.

Hertha-Aufstiegschance dahin, Remis in Fürth

Zeitgleich muss sich Hertha BSC mit einem 1:1 bei Eintracht Braunschweig zufriedengeben. Reese (11.) trifft früh zur Führung. Ab der 73. Minute agiert die Hertha nach einer Glattroten gegen Eichhorn allerdings in Unterzahl. Fünf Minuten später gleicht Marie aus.

Somit fehlen den Berlinern (6.) bei vier ausstehenden Spielen sieben Punkte auf den Relegationsplatz.

Die SpVgg Fürth erreicht gegen den SV Darmstadt 98 einen späten 3:2-Sieg. Lidberg (35.) und Furukawa (77.) treffen für die Gäste, bei Fürth schnürt Futkeu (41., 85./E., 90+4.) einen Hattrick.

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