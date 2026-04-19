35. Titel! Bayern fixiert Meisterschaft vorzeitig

Perfekte Woche für den FC Bayern München!

Mit einem 4:2-Heimsieg am 30. Spieltag der deutschen Bundesliga gegen den VfB Stuttgart fixieren die Münchner vorzeitig die 35. Meisterschaft der Vereinshistorie.

Nach dem 2:1-Sieg der TSG Hoffenheim am Vortag über Borussia Dortmund hätte ein Punktgewinn bereits ausgereicht.

Stuttgart überrascht in München mit der Führung

Dabei rotiert Bayern-Coach Vincent Kompany seine Elf nach dem CL-Halbfinaleinzug über Real Madrid ordentlich durch. Neben ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer bekommen Manuel Neuer und zunächst auch Harry Kane eine Verschnaufpause.

Dies nutzen die Stuttgarter aus und überraschen mit dem Führungstor. Chris Führich netzt mit einem Flachschuss ins rechte untere Eck (21.). Die Bayern können die Partie aber rasch drehen.

Raphael Guerreiro drückt den Ball nach einem Musiala-Zuspiel zum 1:1 über die Linie (31.). Lediglich zwei Minuten danach trifft Nicolas Jackson mit einem Rechtsschuss zur 2:1-Führung (33.).

Davies und Kane bringen die Bayern auf Meisterkurs

Noch vor der Halbzeitpause erhöht Alphonso Davies per Außenrist zur 3:1-Führung (37.). Nach der Pause kommt Kane ins Spiel - und der Torjäger schlägt sofort zu.

Der Engländer bringt die Bayern aus fünf Metern endgültig auf Meisterkurs (52.). Nach einer Stunde darf sich auch Laimer über Einsatzminuten freuen.

Für den VfB sorgt Youngster Chema noch für Ergebniskosmetik (88.). Dennoch bringen die Bayern die vorzeitige Meisterschaft souverän über die Zeit.

Auf den FC Bayern wartet nun bereits am Mittwoch das Halbfinale im DFB-Pokal in Leverkusen. Stuttgart muss hingegen im Kampf um die CL-Plätze einen Rückschlag hinnehmen, ist auf den vierten Platz abgerutscht.