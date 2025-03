Leverkusen did it again! Die Alonso-Elf dreht einen 1:3-Rückstand in Stuttgart kurz vor Schluss.

Am 26. Spieltag der deutschen Bundesliga verliert Vizemeister VfB Stuttgart mit 3:4 gegen den amtierenden Meister Bayer 04 Leverkusen.

In einer hochklassigen Partie fehlt bis zur Pause noch die Masse an Chancen. Dafür nutzt der VfB gleich die erste klare. Woltemade hat im Sechzehner das Auge für Mitspieler Leweling. Dessen Abschluss wird zwar pariert, den Nachschuss drückt Demirovic schließlich über die Linie (15.).

Fünf Minuten später kommt Leverkusen zur einzigen klaren Chance bis zur Pause. Schick schießt nach Stanglpass aus guter Position drüber.

Woltemade belohnt sich, Leverkusen steckt aber nicht zurück

Der bis dato auffälligste Mann am Feld - nicht nur aufgrund seiner Körpergröße von 1,98 m - belohnt sich kurz nach Wiederbeginn mit dem Tor. Millot setzt sich zuvor stark durch, bedient den ziemlich allein gelassenen Woltemade, der souverän ins linke Eck einschießt (48.).

Bayer bleibt aber im Spiel, da Frimpong nur acht Minuten später auf 1:2 verkürzen kann. Ein abgefälschter Schuss von Andrich landet beim Niederländer, der sich die Chance aus weniger als zehn Metern nicht nehmen lässt (56.).

Offener Schlagabtausch bis zum Ende

Etwas kurios stellt Stuttgart den ursprünglichen Vorsprung wieder her. Demirovics Schuss wird von Hradecky zwar pariert, geht aber direkt auf den angelegten Arm von Xhaka - und von dort aus ins eigene Tor (62.).

Hincapie (67.) bringt die Leverkusner nach einem Freistoß aber wieder bis auf ein Tor heran. Danach schrauben beide Teams ihre Offensivambitionen zwar nicht zurück, dennoch dauert es 20 Minuten bis zum nächsten Treffer.

Und zum zweiten Mal an diesem Abend ist es ein Eigentor (88.) - diesmal zugunsten der Leverkusner. Stiller fälscht einen Boniface-Schuss denkbar unglücklich ins lange Eck ab.

In der Nachspielzeit kann der Meister die Partie dann doch noch drehen.

Schick vollendet eine Frimpong-Flanke ideal per Kopfball zum Sieg. Leverkusen dreht damit - wie so oft in der vergangenen Saison - ein Spiel in letzter Sekunde, bleibt mit 56 Punkten aber noch weit hinter den Bayern. Stuttgart fällt hinter Augsburg auf Platz zehn zurück.