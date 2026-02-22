SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 PAD Hertha BSC Hertha BSC BSC
Endstand
5:2
3:1 , 2:1
  • Sebastian Klaas
  • Tjark Lasse Scheller
  • Nick Batzner
  • Mika Baur
  • Raphael Obermair
  • Jan-Luca Schuler
  • Josip Brekalo
NEWS

Torfestival! Paderborn bleibt an Führungstrio dran

Gegen Hertha BSC zeigen die Paderborner eine starke Vorstellung und bleiben auf Tabellenführer Schalke mit vier Punkten dran.

Torfestival! Paderborn bleibt an Führungstrio dran Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In einer spektakulären Partie dominiert der SC Paderborn 07 das Geschehen nach Belieben und schlägt Hertha BSC am 23. Spieltag der 2. Deutsfchen Bundesliga deutlich mit 5:2.

Vor 15.000 Zuschauern nimmt das Spiel sofort Fahrt auf, als Sebastian Klaas (7.) die Gastgeber früh in Front bringt. Paderborn kontrolliert in der Folge das Geschehen und belohnt sich schnell erneut: Tjark Lasse Scheller (20.) erhöht zum 2:0.

Zwar gelingt Jan-Luca Schuler (39.) für Leitls Truppe überraschend der Anschlusstreffer, doch die Freude währt nur kurz.

Noch tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellt Nick Batzner (45.+4) den alten Abstand wieder her und sorgt für eine beruhigende Pausenführung für Kettemanns Elf.

Die Entscheidung vom Punkt

Auch nach dem Seitenwechsel lässt Paderborn den Gästen aus der Hauptstadt kaum Luft zum Atmen, was sich deutlich im Torschussverhältnis widerspiegelt.

Die Vorentscheidung fällt nach gut einer Stunde, als Schiedsrichter Frank Willenborg auf Strafstoß für die Hausherren entscheidet. Mika Baur (65.) behält die Nerven und verwandelt sicher zum 4:1. Nur wenig später schraubt Raphael Obermair (68.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

Der Treffer des eingewechselten Josip Brekalo (70.) zum 5:2-Endstand ist schließlich nur noch Ergebniskosmetik in einer einseitigen Begegnung.

Blick nach oben

Mit diesem beeindruckenden Erfolg verbessert sich der SC Paderborn 07 auf den vierten Rang und hält mit nun 43 Punkten den Druck auf die Spitzengruppe um Schalke und Darmstadt aufrecht.

Im Parallelspiel kann sich Kaiserslautern mit 3:2 gegen Preußen Münster durchsetzen.

Aufstiegskandidat Hannover kommt nicht über ein torloses Remis gegen Dynamo Dresden hinaus.

