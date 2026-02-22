NEWS

Edin Dzeko gab Wolfsburg einen Korb

Beinahe wäre Edin Dzeko im Winter zurück zum VfB Wolfsburg gewechselt. Doch er lehnte das Angebot am Ende ab.

Es hätte eine spektakuläre Rückholaktion werden können.

Wie Wolfsburgs Sportdirektor Pirmin Schwegler gegenüber "Sky" bestätigt, beschäftigte sich auch der VfL im Winter intensiv mit einer Verpflichtung von Edin Dzeko.

Doch als das Interesse konkret wurde, stand der Bosnier schon tief in den Verhandlungen mit Schalke 04. Ein Umdenken fand nicht mehr statt.

"Respektieren seine Entscheidung"

"Edin ist hier eine Legende, es gab Kontakt, es gab Gespräche, aber wir respektieren seine Entscheidung", sagt VFB-Sportboss Schwegler.

Von 2007 bis 2010 spielte der Bosnier für den VfL Wolfsburg und feierte dort seinen großen Durchbruch.

2009 wurde er mit den "Wölfen" Deutscher Meister, ein Jahr später sicherte er sich mit 22 Treffern die Torjägerkanone. Anschließend wechselte er zu Manchester City in die Premier League.

