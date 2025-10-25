Baumgartner trifft bei Leipzig-Kantersieg in Augsburg

RB Leipzig beweist auch in der achten Runde der Deutschen Bundesliga seine momentane Überform. Die "Roten Bullen" feiern beim FC Augsburg einen 6:0-Kantersieg.

ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner beweist erneut seine starke Form und steuert dabei einen Treffer (fünftes Saisontor) sowie einen Assist bei. Mit diesem Erfolg festigt Leipzig den zweiten Tabellenplatz, während die Augsburger auf Rang 15 abrutschen.

Leipzig von Beginn an dominant

Die Leipziger lassen von Beginn an keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen und setzen die Defensive der Hausherren unter Dauerdruck.

Yan Diomande eröffnet nach Vorarbeit von Romulo bereits nach zehn Minuten den Torreigen. Nur acht Minuten später erhöht Romulo nach Zuspiel von Assan Ouedraogo selbst auf 2:0.

Sandro Wagners Truppe findet kaum ein Mittel gegen die spielfreudigen Gäste, die durch Antonio Nusa die frühe Vorentscheidung herbeiführen (22.).

Zwar kommen die Augsburger durch Kristijan Jakic und Alexis Claude-Maurice zu Abschlüssen, diese verfehlen jedoch ihr Ziel.

Kurz vor der Pause krönt ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner mit seinem Treffer zum 4:0-Pausenstand (38.) eine dominante erste Hälfte der Gäste.

Augsburg unter Druck

Auch nach dem Seitenwechsel ändert sich wenig am Spielgeschehen. Die Hausherren kommen durch Robin Fellhauer (53.) zwar zu einem seltenen Torschuss, doch Leipzigs Torhüter Peter Gulacsi pariert sicher.

Die Gäste bleiben hingegen gnadenlos effizient: Zuerst erhöht Assan Ouedraogo nach Vorlage von Baumgartner auf 5:0 (56.), ehe Castello Lukeba den 6:0-Endstand markiert (65.).

Neben Torschütze Baumgartner steht mit Nicolas Seiwald ein weiterer Österreicher in der Leipziger Startelf. Xaver Schlager wird in der 63. Minute für Baumgartner eingewechselt und sieht in der Schlussphase noch die Gelbe Karte.

Der auch in dieser Höhe verdiente Sieg unterstreicht die Ambitionen von RB Leipzig, das damit den Anschluss an Tabellenführer Bayern München wahrt.

Für den FC Augsburg bedeutet die herbe Heimniederlage hingegen einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt und erhöht den Druck auf das Team von Sandro Wagner.