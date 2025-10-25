2. Deutsche BL: Elversberg muss Tabellenführung abgeben

Der SV Elversberg kassiert in der 2. Deutschen Bundesliga mit einem 0:2 gegen Bielefeld die zweite Saisonniederlage und verliert die Tabellenführung an Schalke.

Die Arminia, die mit vier Niederlagen in Folge gegen eine Unserie ankämpft, kommt gut ins Spiel und geht in der 17. Minute durch Grodowski in Führung. Während Elversberg viel Ballbesitz hat, ist es Bielefeld, das gefährlich wird, die Folge ist das 2:0 (28.), Elversbergs Le Joncour schlägt ein halbes Luftloch und befördert die Kugel ins eigene Tor.

Danach gibt es weitere Chancen für die Hausherren, die aber vergeben werden. Nach der Pause wird Elversberg aber stärker, Ebnoutalib trifft die Stange. Danach kann Arminia Bielefeld aber wieder alles wegverteidigen und sich am Ende über die drei Punkte freuen.

Paderborn mit sechstem Sieg in Serie

Durch den Patzer von Elversberg springt Paderborn nach vorne auf Platz zwei. Dazu genügt ein knapper 2:1-Auswärtssieg bei Nachzügler Dynamo Dresden.

Dresden geht in 26. Minute nach einem Elfmeter von Daferner in Führung, Bilbija kann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ebenfalls per Elfmeter ausgleichen (45.+2).

Nach der Pause ist Paderborn besser, und so sorgt Baur in der 65. Minute für den Siegestreffer. Paderborn feiert damit den sechsten Sieg in Folge und rückt bis auf einen Zähler an die Tabellenspitze heran.

Holstein Kiel und der Vfl Bochum trennen sich mit 1:1, nach der Führung für Bochum durch Onyeka mittels Elfmeter (55.) gleicht Köster spät aus (86.). ÖFB-Legionär Stefan Schwab wird in der 83. Minute bei Kiel eingewechselt.