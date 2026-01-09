Transferoffensive! Inter Miami rüstet auf

Nach dem Sieg im MLS-Finale gegen die Vancouver Whitecaps peilt Inter Miami in der kommenden Saison die Titelverteidigung an.

Um dieses Ziel zu erreichen, rüstet der Klub rund um Superstar Lionel Messi gezielt auf.

Für die Torhüterposition verpflichtet Inter Miami den MLS-Torhüter der abgelaufenen Saison Dayne St. Clair von Fitz-Klub Minnesota United.

Busquets und Alba zurückgetreten

Auch die zuletzt häufig anfällige Defensive wird verstärkt. Als Ersatz für den zurückgetretenen Jordi Alba kommt Linksverteidiger Sergio Reguilón, der in Europa bereits für Real Madrid, Manchester United und Tottenham aufgelaufen ist.

Die rechte Abwehrseite besetzt künftig Facundo Mura von Racing Club, während Micael von Palmeiras die Innenverteidigung der Mannschaft von Trainer Javier Mascherano verstärkt. Letzterer wurde vorerst ausgeliehen. Das Team aus Florida hat eine Kaufoption.

Rodrigo De Paul, der in der ersten Saisonhälfte nur ausgeliehen war, wird nun fix für rund 15 Millionen Euro verpflichtet.

Zusätzlich soll der 23-jährige Argentinier David Ayala noch in dieser Saison zum Team stoßen. Der Mittelfeldspieler steht seit 2022 bei den Portland Timbers unter Vertrag.

Allende auch kommende Saison in Pink?

Unklar bleibt hingegen die Zukunft von Tadeo Allende. Für den in der vergangenen Saison von Celta Vigo ausgeliehenen Flügelspieler bahnt sich ein Transferpoker an.

Rund zehn Millionen Euro stehen im Raum, um ihn fix an Inter Miami zu binden. Auch River Plate zeigt Interesse.

Allende überzeugte in der Post-Season auf ganzer Linie: Mit neun Toren in sechs Play-off-Spielen war er neben Messi der überragende Akteur der entscheidenden Phase.