Wer wird neuer Trainer bei Bayer 04 Leverkusen?

Dieser Frage gehen die Verantwortlichen um CEO Fernando Carro seit Wochen nach. Lange Zeit galt Ex-Mittelfeldstar Cesc Fabregas von Como als die Wunschlösung auf die Nachfolge von Xabi Alonso (Hier nachlesen >>>).

Eine Verpflichtung gestaltet sich aber als schwierig, auch weil Fabregas bei Como ein langfristiges Projekt am laufen hat und zudem Anteilseigner ist.

Dementsprechend sondiert Leverkusen auch den Markt nach möglichen Alternativen. Auch der Name Adi Hütter fiel in diesem Bezug nicht nur einmal in den letzten Wochen.

Gespräche verliefen positiv

Wenn es nach Transfer-Insider Fabrizio Romano geht, dann hat aktuell aber ein ehemaliger Trainer von Manchester United die Nase vorn.

So soll Erik ten Hag auf der Liste weit oben stehen. Erste Gespräche Anfang der Woche haben bereits Fortschritte gezeigt. Ten Hag soll sich bereit erklärt haben, den enttrohnten Double-Sieger sofort zu übernehmen.

Der 55-Jährige ist seit seinem Aus in Manchester im Oktober ohne Job und wäre damit direkt verfügbar. Der Niederländer stand in 128 Spielen für die "Red Devils" an der Seitenlinie, zuvor trainierte er viereinhalb Jahre lang höchst erfolgreich Ajax Amsterdam.

