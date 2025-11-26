Watzke scheidet aus! Borussia Dortmund mit neuer Geschäftsführung

Borussia Dortmund stellt sich in der Führungsetage neu auf!

Nachdem Hans-Joachim Watzke aus der Geschäftsführung ausgeschieden ist, übernimmt Carsten Cramer als Klubchef und Sprecher der Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft.

Der 56 Jahre alte Westfale verantwortet zukünftig die Bereiche Strategie, Kommunikation, Marketing, Vertrieb, Digitalisierung und Internationalisierung des Klubs von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer.

Zudem rückt die bisherige Betriebsratsvorsitzende Svenja Schlenker ins Führungsgremium auf.

Watzke nun Präsident

Watzke war in der vergangenen Woche auf der Mitgliederversammlung des BVB zum Präsidenten gewählt worden.

Sein Nachfolger in der Geschäftsführung ist seit 2010 im Verein und war zuvor als Stadionsprecher der Borussia aus Mönchengladbach tätig.