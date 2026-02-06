NEWS

Offiziell: ÖFB-Legionär verlässt Leipzig zum Saisonende

Das Arbeitspapier des rot-weiß-roten Nationalspielers läuft im Sommer aus. Nun ist es fix, dass dieses auch nicht mehr verlängert wird.

Xaver Schlager wird in der kommenden Saison nicht mehr für RB Leipzig auflaufen!

Wie der deutsche Bundesligist am Freitag bekannt gibt, wird der im Sommer auslaufende Kontrakt des österreichischen Nationalspielers nicht mehr verlängert.

2022 stieß der Mittelfeldspieler von Ligakonkurrent VfL Wolfsburg zu den Sachsen. Seitdem absolvierte er 97 Pflichtspiele für den Klub.

"Entscheidung für etwas Neues"

"In den letzten dreieinhalb Jahren haben wir gemeinsam Momente erlebt, die ich nie vergessen werde – allen voran den Pokalsieg 2023 und den Gewinn des Supercup im selben Jahr. Ich fühle mich bei RB Leipzig und im Team total wohl. Daher weiß ich es wirklich zu schätzen, wie sich der Club und im Speziellen die sportliche Führung um mich bemüht haben", wird der 28-Jährige zitiert.

Weiter: "Schlussendlich ist bei mir der Wunsch dennoch stärker gewesen, noch einmal etwas anderes zu erleben und zu probieren. Es ist keine Entscheidung gegen RBL, sondern für etwas Neues. Wer mich kennt, weiß, dass ich bis zum Abpfiff meines letzten Spiels alles für diesen Club, seine Fans und unsere Ziele geben werde. Über allem steht, das Kapitel RB Leipzig positiv zu beenden!"

