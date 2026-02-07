Darmstadt nach Kantersieg neuer Tabellenführer in Liga 2

In Runde 21 der 2. Deutschen Bundesliga kommt es zu einem Wechsel an der Spitze.

Der SV Darmstadt löst den FC Schalke 04 mit einem 4:0-Sieg über den 1. FC Kaiserslautern als Tabellenführer ab.

Fraser Hornby stellt vom Elfmeterpunkt schon früh die Zeichen auf Heimsieg (6.), Fynn Lakenmacher (29.) und Kai Klefisch (45.) sorgen noch vor der Pause für klare Verhältnisse.

Luca Marseiler setzt quasi mit dem Abpfiff den Schlusspunkt (90.+2). Ex-Salzburger Jacob Rasmussen, der sein Startelf-Debüt für Kaiserslautern gibt, agiert in dieser Situation zu zögerlich.

Darmstadt führt die Tabelle nun einen Punkt vor Schalke an. Kaiserslautern hat als Siebter schon acht Punkte Rückstand auf den Relegationsrang.