Nach Blaswich-Patzer: Gladbach und Leverkusen teilen die Punkte

Bayer Leverkusen lässt im Rennen um die Champions-League-Ränge Punkte liegen.

Bei Borussia Mönchengladbach kommt die "Werkself" am 21. Spieltag der Deutschen Bundesliga zu einem 1:1.

Dabei erwischt der Meister von 2024 einen Horrorstart in die Partie:

Ex-Salzburg-Schlussmann Janis Blaswich, der nach Mark Flekkens Verletzung aktuell zur Nummer eins in Leverkusen aufgestiegen ist, spielt ohne Not einen riskanten Pass auf den bedrängten Aleix Garcia. Yannik Engelhardt kann den Ball erobern, über Rocco Reitz kommt die Kugel zu Haris Tabakovic, dessen Abschluss noch von Blaswich pariert werden kann, Engelhardt kann allerdings abstauben - 1:0 für Gladbach (10.).

Blaswich rettet Leverkusen

Mit der Führung im Rücken spielen die "Fohlen" mutig, verpassen aber zu erhöhen. So kommt Leverkusen kurz vor Seitenwechsel zum Ausgleich: Ein Garcia-Abschluss wird von Gladbach-Verteidiger Philipp Sander ins eigene Tor abgefälscht (45.).

Nach der Pause zeigt sich Leverkusen verbessert, Patrik Schick scheitert am Lattenkreuz (48.). Im Gegenzug kann Blaswich seinen Patzer mit einer guten Fußparade gegen Franck Honorat wettmachen (59.).

Viel passiert in den jeweiligen Strafräumen danach aber nicht mehr, es kommt zur gerechten Punkteteilung. Bei Gladbach ist Kevin Stöger 78 Minuten im Einsatz und sieht Gelb, nachdem er Exequiel Palacios im Rahmen einer Rudelbildung das Trikot auszieht.

Die Borussen bleiben als Zwölfter im Tabellenniemandsland hängen, Leverkusen verpasst es als Fünfter, den Rückstand auf die CL-Ränge zu schließen.