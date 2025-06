U21-EM-Shootingstar wohl mit Bayern einig

Der FC Bayern München könnte sich bald mit einer heißen DFB-Zukunftsaktie verstärken: Nick Woltemade soll einen Transfer nach München anstreben.

Wie "Sky" berichtet, hat sich der Flügelspieler mit den Bayern mündlich bereits auf einen Transfer geeinigt, er könnte demnach einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.

Stuttgart will Woltemade eigentlich halten

Nun gilt es für Spieler und Verein, sich noch mit dem aktuellen Arbeitgeber Woltemades, dem VfB Stuttgart, zu einigen. Der 23-Jährige hat dort noch einen Vertrag bis 2028 ohne Ausstiegsklausel. Leicht dürfte es der VfB den Bayern daher nicht machen, zumal man angeblich den Youngster selbst unbedingt behalten möchte.

Die junge DFB-Hoffnung sorgt aktuell für Furore. Nach seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft spielt Woltemade aktuell eine herausragende U21-EM und steht bei sechs Toren und drei Vorlagen in vier Spielen. Am Samstag geht es für ihn mit den Deutschen gegen England um den EM-Titel. Sein Marktwert beläuft sich laut "Transfermarkt" auf 30 Millionen Euro.

