Die 18. Runde der deutschen Bundesliga bietet im Weserstadion einen dramatischen Schlagabtausch, der mit einem spektakulären 3:3 zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt endet.

Frankfurt geht früh durch Arnaud Kalimuendo (1.) in Führung. Justin Njinmah (29.) gleicht noch vor der Pause aus.

Nach der Halbzeit stellt Nnamdi Collins (56.) die erneute Führung für Frankfurt her. Bremen zeigt Moral: Jens Stage (78.) trifft per Kopf zum 2:2, und Joker Jovan Milosevic (80.) dreht die Partie komplett. Doch in der Nachspielzeit sichert Ansgar Knauff (90.+4) den späten Ausgleich für Frankfurt, der auch vom VAR bestätigt wird.

Schmid als Vorbereiter

Aus österreichischer Sicht spielen Marco Friedl über die volle Distanz und organisieren die Defensive. Marco Grüll wirbelt offensiv bis zur 75. Minute. Romano Schmid glänzt als Vorbereiter für Milosevics Führungstreffer.

Das leistungsgerechte Remis verhindert für Frankfurt den direkten Sprung auf internationale Plätze, hält sie aber in Schlagdistanz zu Bayer Leverkusen. Werder wahrt den Abstand zu den Abstiegsrängen.