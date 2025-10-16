Neo-Sportchef Schröder fällt Trainerentscheidung bei Gladbach

Neo-Sportchef Rouven Schröder trifft seine erste große Entscheidung im Dienste seines neuen Klubs Borussia Mönchengladbach.

Wie der 49-Jährige, der bei den "Fohlen" erst am Dienstag als neuer Sportchef präsentiert wurde (Alle Infos>>>), in seiner Antritts-Pressekonferenz verkündet, bleibt Interimstrainer Eugen Polanski vorerst Cheftrainer beim kriselnden Bundesligisten.

Der 39-Jährige hat den Job nach der Trennung von Gerardo Seoane übernommen und mit dem Team in den vergangenen drei Spielen zwei Punkte geholt. In dieser Spielzeit ist der Traditionsklub noch sieglos und liegt aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz.

"Überzeugung ist da"

"Wir geben uns kein Zeitfenster. Die Überzeugung ist da, Eugen Polanski strahlt etwas Positives aus und ist unser Cheftrainer", gibt Schröder dem ehemaligen Bundesliga-Profi Rückendeckung. "Er macht einen guten und klaren Eindruck", so Salzburgs ehemaliger Geschäftsführer Sport weiter.

Er selbst zeigt sich optimistisch, ist von einer Trendwende überzeugt. "Ich war sofort überzeugt davon, diesen Schritt zu gehen", sagt Schröder angesichts der prekären sportlichen Lage.

Am kommenden Spieltag gastiert die Borussia bei Union Berlin, anschließend steht ein Heimspiel gegen den FC Bayern an.