Julian Schuster verlängert seinen Vertrag beim SC Freiburg.

Wie der deutsche Bundesligist am Montag vermeldet, wird das Arbeitspapier des Cheftrainers ausgeweitet. Über die Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart. Neben Schuster binden die Breisgauer auch dessen Co-Trainer Lars Voßler und Analyst Franz-Georg Wieland an den Verein.

Schuster hat im vergangenen Sommer die Nachfolge von Vereinsikone Christian Streich übernommen und den SC Freiburg sensationell auf den fünften Tabellenplatz geführt. In der kommenden Spielzeit treten die Breisgauer - um die ÖFB-Legionäre Philipp Lienhart, Michael Gregoritsch und Junior Adamu - in der UEFA Europa League an.

"Die Entwicklung ist absolut positiv"

"Julian und sein Team haben im vergangenen Jahr beeindruckend gute Arbeit geleistet", wird Sportvorstand Jochen Saier zitiert. "Julian bringt ein ganz hohes Maß an inhaltlicher Qualität und Identifikation ein. Die Entwicklung der Mannschaft ist absolut positiv und alle sind sehr eng beisammen. Es fühlt sich einfach gut an. Daher freuen wir uns sehr über die gemeinsame Verlängerung der Zusammenarbeit", so der 47-Jährige weiter.

Julian Schuster selbst sagt: "Der Verein und die Region bedeuten mir viel. Wir haben ein tolles Jahr gehabt und viele Dinge entwickeln können – über den tabellarischen Erfolg hinaus. Es erfüllt mich mit Freude, gemeinsam mit dem Trainer- und Funktionsteam sowie der Mannschaft kontinuierlich an dieser Weiterentwicklung zu arbeiten."

