Suche
    news

    Rückkehr in die Bundesliga? Streich glaubt nicht daran

    Über ein Jahr nach seinem Freiburg-Abschied äußert sich der Kulttrainer zu möglichen Comeback-Gedanken:

    Rückkehr in die Bundesliga? Streich glaubt nicht daran Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Über ein Jahrzehnt war Christian Streich das Gesicht des SC Freiburg

    Der Kulttrainer coachte die Breisgauer fast 13 Jahre lang - den Großteil davon in der Deutschen Bundesliga. Zum Ende der Saison 2023/24 hörte Streich auf. 

    War es sein letzter Auftritt als Bundesliga-Trainer? "Ich glaube nicht, dass ich noch eine Bundesliga-Mannschaft trainiere", meinte Streich im Gespräch mit "MagentaTV", wobei sich der 60-Jährige die Comeback-Chance wohl zumindest ein bisschen offen lassen will: "Aber ich schließe gar nichts aus."

    Fahrrad-Tour nach Bilbao

    Aktuell liegt Streichs Fokus jedenfalls auf seinem Privatleben. Im vergangenen Jahr macht er eine Südamerika-Reise, ist außerdem mit dem Fahrrad nach Bilbao gefahren.

    Überhaupt dürfte das Radeln mittlerweile den Fußball als Mittelpunkt verdrängt haben, Streich sei zwischendurch sogar Praktikant in einem Fahrradladen gewesen. 

    Diese österreichischen Trainer sind derzeit vereinslos

    Vorschau
    Adi Hütter (55)
    Damir Canadi (55)

    Slideshow starten

    21 Bilder

    Mehr zum Thema

    Schlüsselspieler von Österreich-Gegner fällt länger aus

    Schlüsselspieler von Österreich-Gegner fällt länger aus

    Deutschland - Bundesliga
    Gazibegovic in Köln schon wieder vor dem Abgang?

    Gazibegovic in Köln schon wieder vor dem Abgang?

    Deutschland - Bundesliga
    38
    Gelingt Ex-Austria-Stürmer Transfer zu Topklub?

    Gelingt Ex-Austria-Stürmer Transfer zu Topklub?

    Deutschland - Bundesliga
    26
    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

    Bayern zeigt Interesse an deutschem Shootingstar

    Deutschland - Bundesliga
    18
    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

    Deutschland - Bundesliga
    6
    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich

    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich

    Deutschland - Bundesliga
    10
    Xaver Schlager ist zurück im Mannschaftstraining

    Xaver Schlager ist zurück im Mannschaftstraining

    Deutschland - Bundesliga
    ÖFB-Teamspieler Wöber gibt Comeback-Plan bekannt

    ÖFB-Teamspieler Wöber gibt Comeback-Plan bekannt

    Deutschland - Bundesliga
    1

    Kommentare