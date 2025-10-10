Rückkehr in die Bundesliga? Streich glaubt nicht daran

Über ein Jahrzehnt war Christian Streich das Gesicht des SC Freiburg.
Der Kulttrainer coachte die Breisgauer fast 13 Jahre lang - den Großteil davon in der Deutschen Bundesliga. Zum Ende der Saison 2023/24 hörte Streich auf.
War es sein letzter Auftritt als Bundesliga-Trainer? "Ich glaube nicht, dass ich noch eine Bundesliga-Mannschaft trainiere", meinte Streich im Gespräch mit "MagentaTV", wobei sich der 60-Jährige die Comeback-Chance wohl zumindest ein bisschen offen lassen will: "Aber ich schließe gar nichts aus."
Fahrrad-Tour nach Bilbao
Aktuell liegt Streichs Fokus jedenfalls auf seinem Privatleben. Im vergangenen Jahr macht er eine Südamerika-Reise, ist außerdem mit dem Fahrrad nach Bilbao gefahren.
Überhaupt dürfte das Radeln mittlerweile den Fußball als Mittelpunkt verdrängt haben, Streich sei zwischendurch sogar Praktikant in einem Fahrradladen gewesen.