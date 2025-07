Red-Bull-Rückkehr? Das sagt Christoph Freund

Christoph Freund bleibt Sportdirektor des FC Bayern München.

Der 48-jährige Salzburger dementiert am Dienstag gegenüber den "Salzburger Nachrichten" Berichte über eine mögliche Rückkehr in den RB-Kosmos.

"Das ist eine Ente", stellt der langjährige Red-Bull-Salzburg-Sportverantwortliche klar. "Sky" hatte am Montagabend berichtet, dass der Getränkekonzern an einer Rückholaktion arbeite und den Österreicher entweder in Leipzig oder Salzburg einsetzen wollen würde.

Freund hatte von 2006 bis 2023 in verschiedenen Ämtern für den Energydrink-Hersteller gearbeitet. Seit September 2023 arbeitet er für den deutschen Rekordmeister.

