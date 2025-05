Es ist eine zähe Suche. RB Leipzig will mit Sommer einen neuen Trainer bestellen. Dass der Klub ohne internationalen Startplatz dasteht, macht die Aufgabe nicht einfacher.

Lange galten Oliver Glasner und Cesc Fabregas als Topfavoriten. Laut "LVZ" dürfte das Ganze aber schwierig werden. Zwar gebe es noch keine Absagen, ein Deal mit dem Oberösterreicher oder dem Spanier wird aber immer unwahrscheinlicher. Beide kosten eine hohe Ablöse.

Muss Schmidt überzeugt werden?

So rückt ein Ex-Salzburg-Coach in den Fokus. Roger Schmidt - einst Chef von Co-Trainer Glasner in Salzburg - stehe in regen Kontakt mit Leipzig. Dafür brauche es aber, wie es heißt, Überzeugungsarbeit. Schmidt würde den Posten nicht um jeden Preis übernehmen.

Trotz Unterstützung von Jürgen Klopp braucht Leipzig mittlerweile schon relativ lange, um einen passenden Trainer zu finden. Man darf gespannt sein, wer am Ende das Amt bei den "Bullen" übernimmt.